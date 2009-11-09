У Сальвадорі запровадили надзвичайний стан

Уряд Сальвадору запровадив режим НС на всій території країни у зв`язку з великою кількістю жертв і руйнувань, викликаних повенями та обвалами через ураган «Іда».

Про це заявив Президент республіки Маурісіо ФУНЕС після закінчення екстреного засідання Ради міністрів, повідомляє РІА «Новости».

За його словами, від розгулу стихії вже загинуло 124 людини, а завдані Сальвадору збитки "не піддаються підрахунку". Законодавча асамблея має намір найближчим часом розглянути питання про оголошення в країні трауру. Після оголошення надзвичайного стану уряд має право звернутися до міжнародних організацій за гуманітарною допомогою.

У найбільш постраждалих департаментах Сан-Вісенті і Сан-Сальвадор створено 25 гуртожитків, в яких розмістилися близько семи тисяч чоловік, що позбулися даху над головою. В евакуації жителів із зруйнованих стихією районів беруть участь шість вертольотів ВПС країни.

На даний момент ураган другої категорії "Іда" рухається Мексиканською затокою в північно-західному напрямку зі швидкістю 17 кілометрів за годину. Сила супутнього урагану вітру сягає 160 кілометрів за годину.

Раніше ураган обрушився на Нікарагуа, понад 40 чоловік позбулися даху над головою. Найбільше від урагану постраждали населені пункти Каравала і Бару де Ріо-Гранде. У них зруйновано понад 80% будинків і будівель, перекинуті телеграфні стовпи, порвані лінії електропередач.