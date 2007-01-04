Австралійський банк видав кредитну карту котові

Представники австралійського банку Bank of Queensland визнали, що видали кредитну карту котові, повідомляє у четвер France Presse.

Господиня рудого кота на ім`я Месія заповнила на його ім`я заявку на отримання другої кредитної карти, прикріпленої до її рахунку, щоб перевірити систему банківської авторизації. На її подив, банк схвалив заявку і навіть надав коту кредитний ліміт у розмірі 4200 австралійських доларів (3300 американських доларів).

Конверт, який одержала Кетрін Кемпбелл, містив кредитну карту її кота і був адресований Месії Кемпбелл. Самій Кетрін повідомлення про випуск другої карти, прикріпленої до її рахунку, так і не надійшло. Дізнавшись про інцидент, банк анулював карту і приніс вибачення за допущену помилку.

Лента.ру