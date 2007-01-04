Імперія Лукашенка наносить удар у відповідь

Концерн "Білнафтохім" направив до російської компанії "Транснафта" офіційне повідомлення про те, що з 1 січня транспортування нафти через білоруську територію оподатковуватиметься митом, передає ІТАР-ТАСС, посилаючись на представників самого концерну.

Увечері в середу прем`єр-міністра Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ заявив, що країна встановлює мито у розмірі 45 доларів за тонну нафти. "Уряд доручив міністерству економіки і Державному митному комітету в установленому порядку поінформувати міністерство економічного розвитку і торгівлі Росії і компанію "Транснафта", - сказав прем`єр.

Білоруськими трубопроводами минулого року транспортовано трохи менше 100 мільйонів тонн нафти. Відповідно, якщо ці обсяги буде збережено, то завдяки введенню митного збору білоруський бюджет одержить 4,5 млрд. доларів у 2007 році, передає NEWSru.

У свою чергу, глава прес-служби Президента Росії Дмитро ПЄСКОВ заявив, що РФ одержала офіційне повідомлення від Білорусі про введення мита на транзит російської нафти, але вважає, що торговий диспут не порушить нафтопоставки до Європи.

Як нагадує Рейтер, за пару хвилин до настання 2007 року Москва і Мінськ після важких переговорів підписали договір про поставки російського газу, за відсутності якого Газпром погрожував припинити експорт до Білорусі, а остання - перешкодити транзиту продукції Газпрому до Європи. Договір передбачає зростання ціни газу для Білорусі. Аналітики розцінили рішення Мінська про нафтотранзитні мита як відповідь на "газову зброю" Кремля.