Невблаганний Газпром таки штрафуватиме Європу за недобір газу?

ВАТ «Газпром» може пред`явити європейським споживачам штрафні санкції за недобір у 2009 році близько 8-9 млрд. кубометрів газу.

Про це повідомив сьогодні на телефонній конференції заступник гендиректора «Газпром експорту» Сергій ЧЕЛПАНОВ, передає РІА “Новости”.

«Близько 8-9 мільярдів (недобору) за контрактами take or pay буде. Це контрактні зобов`язання, і вони мають виконуватися, мова про скасування (санкцій за недобір) не йде», - сказав С.ЧЕЛПАНОВ.

Він також повідомив, що «Газпром» має намір експортувати до Європи в четвертому кварталі 45 млрд. куб. газу, плани експорту в цілому по року залишаються на рівні 142,5 млрд. куб.

«142,5 млрд. - цілком реально за обсягом цього року, перше півріччя було важким, але в другому півріччі ситуація покращилась, 45 млрд. кубометрів плануємо в четвертому кварталі», - сказав С.ЧЕЛПАНОВ.

У свою чергу начальник Управління по роботі на фінансових ринках холдингу Петро БАКАЄВ зазначив, що в другому півріччі цього року попит на газ почав відновлюватися, після того, як у квітні поточного року був досягнутий мінімум попиту.

«Ми вважаємо, що спостережувана тенденція збережеться до кінця року», - сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що європейські споживачі ведуть переговори з "Газпромом" про скасування штрафів за недобір газу за контрактами take or pay (бери або плати) цього року, мотивуючи це тим, що Україні такі санкції не пред`являлися.