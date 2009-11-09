У Росії на «свинячий грип» захворіли вже більше 4,5 тисячі осіб

У Росії кількість хворих на грип А/H1N1 перевищила 4,5 тисячі осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Росії Тетяна ГОЛІКОВА повідомила журналістам.

«Цифри істотно не відрізняються від того, що ми давали раніше - це понад 4 тисячі 560 осіб», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

Вона повідомила, що якщо буде необхідно, то наступного року також будуть виділені кошти на виробництво вакцини проти грипу А/H1N1. «Якщо буде необхідно, якщо епідемія розвиватиметься таким чином, що буде потрібно більш масштабну вакцинацію, у нас зарезервовані відповідні кошти в бюджеті 2010 року», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

«Зарезервована поки така сама сума, яка використовувалася і в 2009 році, - 4 млрд. рублів (близько 130 млн. дол.), вона у нас є в антикризовому фонді», - додала міністр.

Вона нагадала, що до кінця січня в Росії буде вироблено 43 млн. доз вакцини проти А/H1N1, і поки планується прищепити 22 млн. осіб.

Т.ГОЛІКОВА також зазначила, що вакцинація вагітних жінок, дітей і людей з хронічними захворюваннями проти грипу А/H1N1 стартує, приблизно, на початку наступного місяця. «Десь на початку грудня ми почнемо щепити дитяче населення і групи ризику – людей з хронічними захворюваннями і вагітних жінок», - сказала вона.

Міністр також пообіцяла найближчим часом вирішити проблему з недостатньою кількістю масок в аптеках. «Ми зараз звернулися до виробників, і зараз робиться все можливе, щоб ті перебої, які були по Москві і Московській області, були вирішені», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи буде вона сама щепитися проти “свинячого” грипу, Т.ГОЛІКОВА сказала: «Немає проблем, але я не знаю, до якої групи себе віднести. З одного боку, я є міністром охорони здоров`я, і повинна, вірогідно, потрапити до другої групи - працівників охорони здоров`я, а з іншого боку - ми державні чиновники, які повинні щепитися в останню чергу. Тому ми поки що обходимося профілактичними препаратами, які рекомендовані МОЗ для лікування і профілактики А/H1N1».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в п`яти регіонах Росії - Московській області, Алтайському краї, Тюменській, Брянській і Воронезькій областях – почалася вакцинація проти вірусу грипу A/H1N1.