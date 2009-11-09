Тіла російських льотчиків, ймовірно, не будуть знайдені

Фрагменти тіл, виявлені в районі ймовірного падіння протичовнового літака Міноборони РФ Ту-142 в Татарській протоці, направлені на судово-медичну експертизу. Про це повідомляє прес-служба військового слідчого управління (ВСУ) Слідчого комітету при прокуратурі (СКП) РФ.

На борту літака, який зазнав катастрофи 6 листопада, було 11 людей:

Капкін Вадим Євгенович, командир загону;

Тимофєєв Олексій Сергійович, помічник командира корабля;

Чолак Павло Миколайович, штурман-навігатор;

Аблонський Олексій Євгенович, штурман ескадрильї;

Бланк Артем Вікторович, штурман-оператор;

Воронков Валерій Володимирович, бортовий оператор;

Фефілов Андрій Валерійович, бортовий оператор;

Шолохов Костянтин Олександрович, старший бортовий авіаційний технік;

Паламар Микола Степанович, командир вогневих установок;

Гуляєв Сергій Олександрович, бортовий інженер;

Долгов Євген Валерійович, старший технік групи обслуговування.

Джерело в слідчих органах, які займаються розслідуванням авіакатастрофи, повідомило РІА "Новости", що фрагменти людських тіл були виявлені ще минулої п`ятниці - за кілька годин після падіння літака у воду.

"Фрагменти були знайдені у берегової лінії в районі ймовірного падіння літака. Були підібрані фрагменти людських внутрішніх органів. Знайдені рештки для ідентифікації відправлені до лабораторії, де їх порівнюватимуть із зразками, взятими у родичів зниклого екіпажа", - сказав співрозмовник агентства.

На думку експертів, пошуковим службам навряд чи вдасться виявити тіла членів екіпажу, враховуючи течію в Татарській протоці та глибину. В кращому разі, якщо буде знайдений відносно непошкоджений фюзеляж, там можуть виявитися кілька тіл, але це малоймовірно, зазначив співрозмовник агентства.

Він нагадав, що члени екіпажа літака подібного типу, який зазнав катастрофи в 80-х роках, не були знайдені, як і сам літак.