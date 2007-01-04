Аварія на хімічному заводі у Великій Британії: постраждали більше 30 чоловік

Більше 30 чоловік постраждали внаслідок витоку токсичної хімічної речовини на заводі у Біллінгемі поблизу Ньюкасла на півночі Англії, повідомляє британський телеканал Скай Ньюз.

Витік компоненту під назвою гексаметілдіамін (Hexamethyldiamine, HMD), що використовується у виробництві синтетичних речовин, стався сьогодні вранці на заводі, що належить німецькій компанії BASF.

37 співробітників підприємства одержали хімічні опіки шкіри. Деяким з них було надано медичну допомогу на місці, проте понад 15 чоловік були госпіталізовані. На місце події направлені група хімічного знезараження, медики і пожежники з навколишніх населених пунктів, передає РІА «Новости».