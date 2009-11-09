Продаж Таміфлю з появою грипу A/H1N1 зросли в 10 разів

Доходи компанії Roche від продажу препарату „Таміфлю”, який сьогодні вважається найефективнішим проти грипу, з моменту появи нового вірусу A/H1N1 у квітні цього року зросли в 10 разів - до близько 1 млрд. дол.

За даними Puls Biznesu, завдяки паніці серед населення через новий вірус грипу збільшують свої доходи та прибутки інші фармацевтичні компанії, котрі, крім ліків, виробляють, наприклад, маски.

„Фірма 3M в останньому кварталі продала їх на 100 млн. доларів, а виконавчий директор компанії Пет КЕМБЕЛ визнає, що з травня фабрики ледве встигають їх виготовляти”, - відзначає бізнес-видання.

Інший світовий гігант Kimberley-Clark (власник марок Kleenex та Huggies) за цей же період збільшив доходи на 40%.

Видання також згадало випадок двох поляків, затриманих у центрі Львова українською міліцією за нелегальний продаж масок. Ці маски вони продавали у 10 разів дорожче, ніж вони коштують у Польщі.

Puls Biznesu також зауважив, що Domestos у нещодавній своїй рекламі використав тезу, що цей засіб „вбиває вірус грипу”, а найпопулярніша пошукова система google створила новий сервіc google flu trends, котрий показує на мапі світу місця, уражені епідемією грипу.

Як повідомлялося, уряд 46-мільйонної України заявив про намір закупити близько 1 млн. доз "Таміфлю", половина з якого вже доставлена в Україну.