Саакашвілі вдячний Росії за економічні санкції

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявляє, що економічні санкції з боку Росії позитивно позначилися на зростанні грузинської економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Коломиї Івано-Франківської області, відповідаючи на питання щодо оцінки грузино-російських відносин.

«2006 рік був роком, коли Росія ввела повне економічне ембарго проти Грузії, виселяла громадян грузинського походження», - нагадав М.СААКАШВІЛІ, додавши: «Я не жартував, коли говорив: спасибі Росії за ці економічні заходи, тому що вони змусили наших виробників вийти на більш конкурентноздатну, кращу продукцію».

Як відзначив грузинський Президент, «цифри говорять самі за себе - у нас економічне зростання 10% цього року, не дивлячись на 100% ембарго. Тобто економіка Грузії росте. Якщо порівняти з економікою Росії, у них зростання - в рамках 7%, у нас – 10%. У нас зростання товарообігу і приток іноземних інвестицій, не дивлячись на антигрузинську пропаганду».

При цьому М.СААКАШВІЛІ заявив, що «ми хотіли б організувати нормальні відносини з Росією. Але все залежить від обопільного бажання. Росія підняла ціни на газ до 250 дол., і Грузія в найближчі тижні або, максимум, найближчі пару місяців, перейде майже повністю на імпортний газ з Азербайджану. Проблема тут не тільки в різниці цін, проблема в стабільності постачань, проблема в політичній примхливості постачальника. Ми сподіваємося, що і постачання енергоносіїв і економічні відносини залежать від політичних настроїв на сьогоднішній момент. А це дійсно несолідна позиція відносин.

Президент Грузії вважає, що «всі перехворіють цим, все залагодиться. Це - питання часу. Грузія відноситься до цього спокійно».