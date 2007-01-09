Путін підрахував збитки Росії від дружби з Білоруссю

Втрати російської економіки через газові угоди з Білоруссю становитимуть 3,3 мільярди доларів, із яких держбюджет РФ втратить 1,3 мільярди доларів, а збитки «Газпрому» становитимуть 2 мільярди доларів, заявив Президент Росії Володимир ПУТІН.

"Це є платою Росії за перехід до ринкових відносин і прямою підтримкою білоруських колег", - сказав Президент РФ на нараді з членами уряду, повідомляє РІА «Новости».

«Газпром», купуючи 50% акцій «Белтрансгаза», стає міноритарним акціонером, оскільки не має ні контролю, на навіть слова при управлінні цим підприємством. При цьому ми погодилися з тим, щоб прийняти найвищу оцінку цього підприємства в 5 мільярдів доларів і платимо 2,5 мільярди доларів. По суті, це ще один захід підтримки білоруських колег", - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що розраховує, що домовленості виконуватимуться й російською, й білоруською сторонами при розумінні того, що робить Росія для підтримки білоруської економіки.