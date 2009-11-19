МЗС Росії бачить в Україні 8 мільйонів співвітчизників

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що в Україні проживають 8 мільйонів російських співвітчизників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав директор Департаменту з роботи із співвітчизниками за кордоном МЗС РФ Олександр ЧЕПУРІН.

«Коли ми говоримо про співвітчизників в Україні, то ми орієнтуємося на цифру перепису», - сказав О.ЧЕПУРІН.

«Ми орієнтуємося на офіційну статистику російського населення України. Якщо взяти перепис радянський, то там кількість росіян була у півтора разу більше, ніж показав перепис 90-х років. У першому випадку було 12 мільйонів, другий перепис – близько 8 мільйонів», - сказав він.

«Ми виходимо з того, що в даному випадку – це не люди, які виїхали з РФ, це не громадяни РФ, але це етнічні росіяни, які асоціюють себе в більшості з російською культурою і російською мовою», - підкреслив О.ЧЕПУРІН.

Він не виключив, що за результатами наступного перепису населення кількість таких людей може зменшитися.

За словами О.ЧЕПУРІНА, у пострадянських країнах кількість російських співвітчизників постійно зменшується не тому, що вони виїжджають. Зокрема, у нових умовах на пострадянському просторі опитувані називають національність тієї країни, в якій вони живуть.

«В умовах, що змінилися, частина тих, хто відносив себе до росіян, може відносити себе до титульної нації», - сказав він.