Суд над моряками, затриманими в Грузії може відбутися цієї суботи

Суд над російськими й українськими моряками, затриманими 10 січня грузинськими прикордонниками в абхазькій акваторії Чорного моря, може відбутися у суботу, 13 січня. Про це повідомив РІА «Новости» по телефону завідувач консульським відділом Посольства РФ в Грузії Валерій ВАСИЛЬЄВ.

Він повідомив, що на даний момент моряки знаходяться в слідчому ізоляторі міста Поті.