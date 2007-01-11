Суд над моряками, затриманими в Грузії може відбутися цієї суботи
21:49, 11 січня 2007Світ
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Такі дані має російський консул
Суд над російськими й українськими моряками, затриманими 10 січня грузинськими прикордонниками в абхазькій акваторії Чорного моря, може відбутися у суботу, 13 січня. Про це повідомив РІА «Новости» по телефону завідувач консульським відділом Посольства РФ в Грузії Валерій ВАСИЛЬЄВ.
Він повідомив, що на даний момент моряки знаходяться в слідчому ізоляторі міста Поті.
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