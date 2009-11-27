У Газпромі заявляють, що проект «Північний потік» відбувся

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР упевнений, що найважчий етап у реалізації проекту «Північний потік» пройдено.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», про це він сказав під час зустрічі з президентом «Gasunie» Марселем КРАМЕРОМ.

«На сьогоднішній день можна з упевненістю сказати, що проект «Північний потік» відбувся», - сказав О.МІЛЛЕР.

На його думку, «найважчий, початковий етап проекту пройдено, критичну масу підготовчих заходів проведено».

Він відзначив, що спільні зусилля акціонерів і команди «Nord Stream AG», європейських країн, зацікавлених у просуванні проекту, дають свої результати. «Послідовний розвиток проекту – це яскравий приклад зміцнення енергетичної співпраці Росії та Європи», - заявив О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. Газопровід «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу становитиме близько 1200 км.

Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу пропускною спроможністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічено на 2011 рік, початок будівництва – на першу половину 2010 року.

5 листопада ц.р. уряди Швеції та Фінляндії видали компанії «Nord Stream AG» дозволи на використання своїх виняткових економічних зон (ВЕЗ) для прокладання морського газопроводу «Північний потік» через Балтійське море. 20 жовтня Данія дала такий дозвіл.