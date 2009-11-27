Канадські провінції відзначать День пам’яті жертв Голодомору

25 листопада ц.р. члени Національної асамблеї провінції Квебек одноголосно підтримали у першому читанні проект закону, що вшановує жертв Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років в Україні, який був штучно створений сталінським режимом.

Як повідомили УКНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, проект закону був внесений членом Квебекського Блоку Луіз БОДУЕН. Законопроект передбачає встановлення Дня пам’яті жертв голоду та геноциду в Україні (Голодомору) кожної четвертої суботи листопада щороку.

Того ж дня, 25 листопада ц.р., Законодавча асамблея провінції Британська Колумбія також підтримала у першому читанні законопроект про встановлення Дня пам’яті жертв українського голоду та геноциду (Голодомору), який пропонується відзначати кожної четвертої суботи листопада щороку. Проект закону був внесений членом Законодавчої асамблеї від Нової демократичної партії Брюсом РАЛЬСТОНОМ.

Під час представлення даних законопроектів в Національній асамблеї Квебеку та Законодавчій асамблеї Британської Колумбії були присутні численні представники української громади Канади, які закликали депутатів підтримати проекти цих законів.

Після прийняття згаданих законів парламенти Квебеку та Британської Колумбії приєднаються до інших чотирьох законодавчих асамблей канадських провінцій Саскачеван, Манітоба, Альберта та Онтаріо, а також до федерального парламенту Канади, які вже прийняли подібні закони про встановлення Дня пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні.