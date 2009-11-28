В аварії "Невського експресу" загинули 25 людей

У результаті аварії потягу "Невський експрес", який прямував з Москви до Санкт-Петербурга, ввечері 27 листопада загинули 25 людей і близько 63 постраждали. Такі дані РІА “Новости” повідомили в Північно-західній транспортній прокуратурі.

За останніми даними, евакуація пасажирів з місця аварії завершена. Швидкісним потягом "Сапсан" їх відправили до Санкт-Петербурга, частина виїхала автобусами, деякі - машинами родичів.

Потяг вирушив з Ленінградського вокзалу Москви о 19:30 п`ятниці (час московський) і о 23:30 мав прибути на Московський вокзал Санкт-Петербурга.

Всього на потягу №166, який складався з 12 вагонів, було продано 663 квитки. На потягу працювала бригада з 20 осіб.

Кілька вагонів "Невського експреса" зійшли з рейок поблизу межі Тверської та Новгородській областей за 25 кілометрів від міста Бологоє о 21:34 п`ятниці. За попередніми даними, причиною події став теракт.