За комуністичні символи в Польщі саджатимуть до в'язниці

Президент Польщі Лех Качиньський схвалив закон, що передбачає кримінальну відповідальність за володіння або придбання комуністичних символів, повідомляє Associated Press. Згідно з документом, схваленим цієї п`ятниці, будь-хто, хто володіє, продає або поширює речі чи записи, що містять символіку комунізму, може бути оштрафований або засуджений до тюремного ув’язнення на строк до двох років. Щоправда, від відповідальності звільнені ті, хто використовує символіку з художніми й освітніми цілями, а також колекціонери комуністичної атрибутики.

Законопроект був запропонований правою партією "Закон і справедливість" (Prawo i Sprawiedliwosc, PIS), одним з фундаторів якої є нинішній президент країни, і підтриманий згодом правлячою партією "Цивільна платформа" (Platforma Obywatelska), до якої належить прем`єр-міністр країни Дональд Туск. Законопроект був зустрінутий критикою з боку лівих рухів, які зазначали, зокрема, що в документі не міститься список конкретних символів, які підлягають забороні.

Сенатор від партії "Закон і справедливість" Збігнев Ромашевський (Zbigniew Romaszewski) зазначив в інтерв`ю AP, що комуністичні символи, такі як серп і молот і червона зірка, повинні бути заборонені, тому що "лиходійства, здійснені комуністичними режимами, забуваються, і це дозволяє процвітати бізнесменам, які продають речі з такою символікою та портрети радянських лідерів".

На думку депутата, до комунізму потрібно ставитися так само, як і до фашизму. "Кількість жертв (комуністичного і фашистського режимів. - Лента.ру) можна порівняти. Ми в Польщі жили між двох радикальних режимів і ми знаємо, що вони із себе вдають", - сказав він.