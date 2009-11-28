Україна і ЄС провели 4-й раунд переговорів про спільний авіапростір

Україна і Європейський союз (ЄС) провели четвертий раунд переговорів щодо Угоди про спільний авіаційний простір (САП).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, переговори відбулися 23-24 листопада цього року в Брюсселі.

За інформацією прес-служби, сторони значно просунулися у переговорному процесі щодо узгодження основної частини проекту тексту угоди. Основним питанням переговорів стало узгодження перехідних положень для України після підписання Угоди про САП.

Сторони узгодили, що кінцевою метою Угоди про САП є повне застосування загальних базових стандартів з безпеки польотів. Впровадження Україною цих стандартів буде організовано відповідно до перехідних домовленостей, які визначатиме дана угода.

Також визначено, що питання рівного доступу авіаперевізників до ринку стане предметом наступного раунду переговорів.

За результатами переговорів складено протокол, який підписали голови делегацій – заступник міністра транспорту і зв`язку України, голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ і представник Генерального директората з енергетики і транспорту Євросоюзу Філіп БЮРГЕЛЬ-ВЕРНЕ.

Наступний раунд переговорів планується провести у березні 2010 року в Києві.

Нагадаємо, 3-й раунд переговорів відбувся у Києві в липні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2006 року Єврокомісія одержала мандат від Ради ЄС на проведення переговорів з Україною щодо формування спільного авіапростору.

На початку грудня 2007 року відбувся 1-й раунд переговорів щодо створення спільного авіаційного простору між Україною і ЄС. Україна розраховує здійснювати процес поступово, впродовж трьох років, і підписати угоду з Європейським Союзом про спільний авіаційний простір до 2011 року.