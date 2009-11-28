Вибуховий пристрій спрацював під електровозом. Таку заяву зробив машиніст "Невського експреса" в ефірі телеканалу "Вести". Він додав, що в результаті вибуху сильно пошкоджений електровоз і кабіна машиніста.

Як повідомлялося, в результаті аварії потягу "Невський експрес", який прямував з Москви до Санкт-Петербурга, ввечері 27 листопада загинули 25 людей і близько 100 постраждали.

Президент ВАТ "Российские железные дороги" Володимир Якунін підтвердив, що причиною аварії потягу Москва-Петербург міг стати підрив. "Є об`єктивні дані, які дозволяють слідчим розглядати як одну з версій підрив", - сказав Якунін журналістам на місці події.

На місце катастрофи виїхав голова Слідчого комітету при прокуратурі Росії Олександр Бастрикін. Як повідомив СКП, він координуватиме роботу слідчо-оперативних груп.