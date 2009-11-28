Катастрофа "Невського експреса": десятки загиблих, близько ста поранених

За даними на 9-ту годину ранку, в результаті аварії поїзду "Невський експрес" в Новгородській області загинули 39 чоловік, дані уточнюються, повідомляє NEWSru . Поранено близько ста чоловік.

"Кількість жертв значно збільшується, до 25 загиблих, які були, додаються ще 14 тіл загиблих, яких виявили у спальному вагоні", - повідомив член оперативного штабу з ліквідації аварії. Він зазначив, що не може назвати точну цифру загиблих, оскільки ці дані різняться. Між тим МНС ці дані спростовує, заявляючи про 25 загиблих.

Трагедія сталася в районі міста Бологоє у п`ятницю о 21:30. Три останні вагони лягли на бік. Всього у складі швидкісного поїзду було 13 пасажирських вагонів і вагон-ресторан. На цей маршрут було продано 661 квиток, у трьох постраждалих вагонах було викуплено 204 квитки.

Причини аварії поки що не відомі. Є лише версії події: РІА "Новости"з посиланням на МНС повідомляє, що поїзд міг зійти з рейок через відключення подачі електрики на залізниці. Але представник Русенергозбуту вже заявив, що електропостачання залізничних колій не переривалося. Мінтранс розглядає як можливу причину технічний збій стрілки залізничних колій. Джерело у відомстві повідомило, що через перепад електричної напруги стрілка на лінії залізничних колій могла перевестися, що призвело до аварії.

Але, як заявили в правоохоронних органах Москви, одна з основних версій - версія теракту. Поряд із залізничним полотном було виявлено воронку діаметром в один метр. Очевидці перед аварією чули сильний удар.

Президент Російських залізниць Володимир ЯКУНІН заявив, що "існують об`єктивні дані, що дозволяють слідчим розглядати як одну з версій аварії "Невського експреса" підрив невстановленого вибухового пристрою". Про це він сказав у бесіді з журналістами, перебуваючи на місці події.

Експерт одного з провідних силових відомств, що займається дослідженням обставин аварії, на умовах анонімності заявив, що "характер пошкодження вагонів поїзду і руйнування на місці НП дозволяє експертам вважати, що мало місце пошкодження нитки залізничного полотна з подальшою дефрагментацією (руйнування на дрібні частини) рейки". "Це спровокувало сходження з рейок колісної пари першого візка третього від хвоста вагону, а потім і двох хвостових вагонів. Причиною всього цього стала зовнішня дія", - зазначив експерт - співбесідник агентства.