У Польщі набув чинності закон про «хімічну кастрацію» педофілів

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ підписав закон про запровадження фармакологічного лікування (так звану хімічну кастрацію) педофілів.

Як передає кореспондент УНІАН, закон передбачає примусове фармакологічне лікування для осіб, які зґвалтували дітей молодше 15 років чи скоїли інцест.

Посилюється також покарання за такий злочин – до щонайменше 3 років тюрми.

В інших випадках необхідність фармакологічної терапії засудженого визначатиме суд, який прийматиме це рішення за 6 місяців до того, як особу мають випустити на волю.

Як повідомляв УНІАН, раніше закон про “хімічну кастрацію” педофілів підтримали обидві палати польського парламенту.

В Україні введення “хімічної кастрації” педофілів вже підтримав Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

*** Хімічна кастрація для педофілів і ґвалтівників застосовується в багатьох європейських країнах світу і деяких американських штатах. Сексуальним злочинцям роблять ін`єкції спеціальних препаратів, що пригнічують лібідо.