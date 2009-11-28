«Невський експрес» підірвали 7 кілограмами тротилу

Потужність саморобного вибухового пристрою, приведеного в дію на шляху проходження потягу "Невський експрес" 27 листопада, склала близько 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Про це президентові РФ Дмитру Медведєву в своїй доповіді розповів глава ФСБ Олександр Бортніков, повідомляє телеканал "Вести".

Про виявлення фрагментів вибухівки на місці катастрофи потягу стало відомо вдень 28 листопада. Знахідка слідчих на місці аварії підтвердила версію про те, що потяг зійшов з рейок в результаті теракту, зазначає Лента.ру. За фактом катастрофи було порушено кримінальну справу за статтями "тероризм" і "незаконний обіг зброї і вибухових речовин".

Жертвами теракту стали, за різними даними, від 26 до 30 осіб, серед них - глава Росрезерву Борис Євстратіков і голова правління Росавтодору Сергій Тарасов. Безвісти зниклими вважаються 18 осіб, поранення дістали понад 90 пасажирів потягу.