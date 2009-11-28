На місці катастрофи «Невського експреса» спрацювала друга бомба

18:59, 28 листопада 2009
Світ
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Пристрій не завдав шкоди

На місці катастрофи потягу "Невський експрес" у суботу вдень спрацював другий вибуховий пристрій, але не в повну силу, повідомив глава РЖД Володимир Якунін на засіданні урядової комісії з ліквідації наслідків НП на залізниці.

"Мало місце виявлення ще одного вибухового пристрою. О 14.00 воно спрацювало не на повну силу", - сказав Якунін.

Як сказав Якунін в ефірі телеканалу "Вести", "на щастя, другий (пристрій) не завдав шкоди ні людям, ні інфраструктурі".

Швидкий потяг 166 "Невський експрес" сполученням Москва-Петербург зазнав катастрофи у п`ятницю ввечері. За останніми даними, в результаті аварії загинули 26 чоловік, постраждали 96, про долю 18 осіб інформації поки немає. Кримінальну справу порушено за статтею "теракт".

РІА “Новости”

 

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