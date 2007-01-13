У Сан-Паулу обвалилася станція метро (фото)

Фото AFP з місця події

У найбільшому в Бразилії місті Сан-Паулу стався обвал на станції метрополітену, що будувалася, повідомляє ВВС News. При цьому утворився величезний кратер діаметром в 60 метрів, в який впали мініавтобус з пасажирами і три самоскиди, уточнює AP. Вісім чоловік вважаються зниклими без вісті. За даними місцевих ЗМІ, троє робочих отримали поранення в результаті цієї події.

Автомашина звалилася в 30-метровий провал. Прибулі на місце події рятувальники намагаються виявити мікроавтобус, але пошуковій операції перешкоджає небезпека повторного обвалення будівель станції.

За словами віце-президента компанії Transcooper, що володіє мініавтобусом, який звалився у кратер, Паулу Роберту дос-Сантоса, з машиною намагаються зв`язатися за допомогою стільникового і супутникового зв`язку. а також по радіо.

Місцеві власті почали розслідування за фактом обвалення. Рух на вулиці, де відбувся обвал, перекрито, що привело до утворення багатокілометрової пробки в місті. Рятувальна операція продовжується.

Лента.ру