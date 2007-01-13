У Сан-Паулу обвалилася станція метро (фото)
17:23, 13 січня 2007Світ
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У 60-метровий кратер впав автобус з пасажирами
|Фото AFP з місця події
Автомашина звалилася в 30-метровий провал. Прибулі на місце події рятувальники намагаються виявити мікроавтобус, але пошуковій операції перешкоджає небезпека повторного обвалення будівель станції.
За словами віце-президента компанії Transcooper, що володіє мініавтобусом, який звалився у кратер, Паулу Роберту дос-Сантоса, з машиною намагаються зв`язатися за допомогою стільникового і супутникового зв`язку. а також по радіо.
Місцеві власті почали розслідування за фактом обвалення. Рух на вулиці, де відбувся обвал, перекрито, що привело до утворення багатокілометрової пробки в місті. Рятувальна операція продовжується.
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