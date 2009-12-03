Тігіпко: проект "Велика Румунія" становить пряму загрозу для України

Кандидат у президенти України Сергій ТІГІПКО переконаний, що збереження Молдови як самостійної держави є стратегічним інтересом України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав, коментуючи висловлювання в.о. Президента Молдови Міхая ГІМПУ про те, що він вважає себе румуном, відзначає румунські національні свята і буде добиватися конституційного перейменування молдавської мови в румунську.

За словами С.ТІГІПКА, «реалізація проекту Велика Румунія несе пряму загрозу Україні, і ми зобов’язані їй протидіяти».

«Не сьогодні-завтра Міхай ГІМПУ офіційно очолить Молдову. І вже цілком зрозуміло, що він буде вести країну в напрямі ліквідації її суверенітету і приєднання до Румунії. Реалії світової політики такі, що це прямо зачіпає корінні інтереси України», – підкреслив С.ТІГІПКО.

Він назвав помилкою спроби оточення Президента України Віктора ЮЩЕНКА скористатися втратою влади комуністами Молдови, щоб активізувати участь Кишинева у регіональних проектах антиросійського спрямування.

«Збереження Молдови як самостійної держави – стратегічний інтерес України. Більше від нас у цьому не зацікавлений ніхто. Навіть в Москві є охочі розділити молдавську територію: віддати правий берег румунам, а Придністров’я взяти під свій протекторат. Для України це стало б катастрофою», – заявив кандидат в президенти.