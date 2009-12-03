У Сомалі з'явився піратський аналог фондової біржі

Сомалійські пірати, що перетворили порт Харадхіре на свою головну базу, створили там аналог фондової біржі, учасники якої отримують право на частину здобичі. Завдяки новоствореному "торговому майданчику" пірати користуються підтримкою місцевих жителів, попри пов`язані з їх операціями ризики, передає Reuters.

Як розповів кореспондентові агентства колишній пірат, а нині багатий бізнесмен, чотири місяці тому було вирішено організувати біржу. "Спершу ми зареєстрували 15 "судноплавних компаній", зараз їх уже 72. Десятьом з них пощастило: їм вдалося захопити кораблі", - зазначив він.

За його словами, брати участь у бізнесі може кожен: "хочеш - виходь у море, хочеш - залишайся на землі, надавши гроші, зброю або інші корисні речі. Уся місцева громада складається з поплічників піратів".

Торговий майданчик працює цілодобово. На ній розміщують свої акції компанії, які спеціалізуються переважно на морському розбої. Придбати цінні папери може кожен, хто хоче. Причому не тільки за гроші, а й за зброю, постачання і устаткування.

Акції піратських фірм мають чималий попит не тільки серед місцевих жителів, а й серед сомалійських діаспор в інших країнах. Люди залюбки купують їх, розраховуючи на гарні дивіденди. Самі пірати з упевненістю заявляють, що їх бізнесові ніяка криза не загрожує.

У минулому порт Харадхіре, розташований за 400 кілометрів на північний схід від столиці Сомалі Могадішо, був маленьким рибальським селом. Зараз це місто стрімко зростає. "Піратство - це єдине джерело існування в нашому районі, і місцеві мешканці цілком і повністю від них залежать. Місто одержує частку від кожного викупу, і гроші йдуть на розвиток інфраструктури, школи та лікарні зокрема", - говорить заступник голови міських служб безпеки Мохамед Адам.

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