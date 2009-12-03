ЄС посилює нагляд за фінансовою діяльністю

За європейським фінансовим ринком надалі здійснюватиметься жорсткіший контроль. Міністри фінансів 27 країн-членів ЄС в середу, 2 грудня, в Брюсселі домовилися про створення трьох нових наглядових органів для контролю за банками, страховими агентствами і біржами, повідомляє агентство dpa з посиланням на голову фінансового відомства Франції Крістін Лагард.

Агентство Reuters, втім, зауважує, що, згідно з ухваленим рішенням, можливості нових контрольних органів будуть сильно обмежені. Зокрема, у разі кризи, вони не зможуть давати вказівки безпосередньо піднаглядному підприємству. Прийняті загальноєвропейськими органами рішення можуть також бути оскаржені національними наглядовими органами окремих країн-членів ЄС.

Міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schauble) наголослив, що європейська наглядова структура повинна стати ефективнішою, проте водночас не послабляти і національні контрольні органи й парламенти, оскільки може йтися про значні суми. Він також висловив упевненість в тому, що ухвалене в Брюсселі рішення відповідає вимогам Лісабонського договору про реформування ЄС і Основному законові ФРН.

Deutsche Welle