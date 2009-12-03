Претенденту на його крісло Путін заявив: Не дочекаєтеся!

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляє, що не планує йти з політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це російський прем`єр заявив під час спілкування з росіянами в програмі «Розмова з Володимиром Путіним. Продовження», відповідаючи на запитання жителя Краснодару, чи не бажає він залишити політику і пожити для себе і сім`ї. При цьому автор запитання заявив, що готовий замінити прем`єра на його посаді.

«Не дочекаєтеся! Але якщо є бажання попрацювати, це ми вивчимо окремо і запропонуємо, зокрема і вам, гідне місце для реалізації свого потенціалу», - сказав В.ПУТІН.