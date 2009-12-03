Закінчилося засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі

У Брюсселі завершилося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств, в якій брав участь міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗC України, учасники форуму всебічно обговорили виконання Річної національної програми України (РНП) на 2009 рік.

Водночас в цілому позитивно оцінивши досягнуті результати в новому форматі продовження реформ, союзники підтвердили готовність нарощувати темпи та якість відповідної роботи у наступні роки, відзначили в міністерстві.

У свою чергу П.ПОРОШЕНКО під час виступу на засіданні наголосив на прагненні нашої держави продовжувати трансформації у рамках виконання РНП, спрямовані на досягнення високих стандартів функціонування держави та суспільства, існуючих у країнах-членах НАТО, підвищення добробуту, рівня життя та безпеки українського населення.

Разом із тим на засіданні окрема увага була також зосереджена на питанні підготовки нової Стратегічної концепції НАТО. Представники країн-членів Альянсу позитивно оцінили прагнення нашої держави зробити свій внесок у процес розробки цього ключового документа і окреслені українською стороною підходи.

Також учасники заходу привітали активну взаємодію України з НАТО у підтриманні міжнародного миру і безпеки та підтвердили готовність до розширення практичного співробітництва у різних сферах, у тому числі реагування на надзвичайні ситуації, науки і техніки, екології, кібер-захисту, боротьби з корупцією.

У відповідь глава українського зовнішньополіточного відомства подякував Міжнародному секретаріату НАТО, країнам-членам Альянсу за надану ними суттєву допомогу у подоланні епідемії грипу в нашій державі.