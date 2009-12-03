НАТО виявляє безпрецедентний інтерес до процесів в Україні

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО відзначає інтерес країн-членів НАТО до процесів, що проходять в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після засідання Комітету Україна-НАТО.

«Сьогодні був безпрецедентний інтерес з боку міністрів закордонних справ: 16 міністрів брали участь в засіданні комітету», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що в ході обговорення всі міністри позитивно оцінили виконання Україною річної національної програми за 2009 рік, а також участь України в миротворчих операціях НАТО.

Крім того, за словами П.ПОРОШЕНКА, представники країн Альянсу позитивно відзначили і той факт, що під час нинішньої президентської кампанії тема НАТО фактично не використовується основними кандидатами у Президенти.

Разом з тим П.ПОРОШЕНКО повідомив, що не обійшлося і без критики, при цьому більшість критичних зауважень стосувалися проблем України з фінансуванням реформування Збройних сил.