Обама: США зроблять XXI століття "американським", як і XX

Президент США Барак Обама вважає, що у США є шанс зробити XXI століття "американським століттям", якщо країні вдасться подолати безробіття.

"Я відкритий для будь-яких добрих ідей з цього питання. Я приймаю скептицизм щодо саміту з економічного розвитку... Я розумію, що ми не зможемо вирішити проблеми за кілька годин сьогодні вдень... Але я упевнений, що ми можемо добитися прогресу", - сказав президент США, виступаючи у четвер на відкритті Cаміту з економічного розвитку і створення робочих місць.

"Якщо ми поставимося до питання з усією серйозністю, тоді XXI століття стане американським століттям так, як і XX", - наводить слова президента США РІА "Новости".

Він розповів, що активно працює із своїми радниками і членами Конгресу над виробленням нових ідей щодо боротьби з безробіттям. "Про деякі ідеї, що сформувалися, я збираюся розповісти на початку наступного тижня", - зазначив Обама, додавши, що готовий обговорювати будь-які пропозиції.

"Уряд зробить усі відповідальні кроки задля подолання безробіття, хоча ресурси і обмежені", - наголосив він.

У свою чергу, віце-президент США Джозеф Байден, виступаючи на саміті, зазначив, що певний прогрес у справі боротьби з безробіттям наявний, проте зроблено поки що недостатньо.