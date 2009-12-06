Оприлюднено екзит-поли на виборах президента Румунії

За попередніми даними, перемогу на виборах президента Румунії отримав лідер Соціал-демократичної партії, колишній міністр закордонних справ країни Мірча Джоане. За даними трьох різних exit-polls, в другому турі за нього проголосували 51,6% (50,2%; 50,8%) виборців, тоді як за його основного супротивника, діючого президента Траяна Басеску - відповідно, 48,4%, (49,8%, 49,2%), передає Associated Press.

Утім, за повідомленням агентства AFP, чинний президент також зробив заяву про свою перемогу: "Я виграв. Певен, що коректні екзит-поли покажуть, що я переміг Мірчу Джоане", - сказав він прихильникам.

Перші офіційні результати будуть у понеділок.

М.Джоане вже назвав підсумки виборів перемогою "порядності, перемогою всіх тих громадян країни, які хочуть кращого життя".

Він подякував кандидатові-консерватору Кріну Антонеску, який у першому турі виборів набрав 20% голосів і закликав своїх прихильників підтримати М.Джоане.

Обидва кандидати закликали своїх прихильників до спокою на тлі заяв про можливе загострення ситуації.