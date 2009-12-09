Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин, Європейської політики сусідства і торгівлі Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголошує, що Єврокомісія ніколи не пов’язувала майбутнє України в ЄС з Молдовою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

“Європейська комісія ніколи нічого подібного не говорила, і я дуже чітко говорила про це навіть, коли була на саміті в Києві зовсім нещодавно”, - сказала комісар.

Вона зазначила, що існуюча зараз ініціатива щодо “Східного партнерства” не створена для набуття країнами-східними сусідами ЄС членства в Євросоюзі, однак водночас, двері ЄС залишаються відкритими, а майбутнє не може бути передбаченим.

“Тільки країна (кандидат – УНІАН) та країни-члени Ради мають бути одностайними з цього (питання щодо членства – УНІАН). І це не стосується ніяким чином інших країн. Молдова звичайно також сподівається на це, але ця ж відповідь стосується і Молдови. Я сподіваюсь, що чітко висловилася зараз”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомлялося, 7 грудня газета “КоммерсантЪ-Україна” оприлюднила інформацію з посиланням на джерела в Єврокомісії про те, що ЄС нібито висунув Україні умову про те, що остання зможе стати членом ЄС лише разом з Молдовою, посилаючись неофіційну традицію розширення Євросоюзу групами країн.