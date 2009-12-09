ЄС може надати безвізовий режим для громадян Росії в 2010 р.

Європейський союз може ввести безвізовий режим для громадян РФ в 2010г., вважає міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні.

Таку думку глава МЗС Італії висловив в інтерв`ю телеканалові Russia Today. "Дуже добрі новини чекають нас в 2010 році в тому сенсі, що питання лібералізації візового режиму відтепер вирішуватимуться кваліфікованою більшістю голосів, а не за принципом одностайності, - сказав Ф.Фраттіні. - Це дасть змогу такій країні, як Італія внести пропозицію і сказати, що вона вважає, що росіяни заслужили право безвізового пересування територією ЄС. Зараз інші країни, тобто будь-яка з 27 країн-членів ЄС, можуть накласти вето і заблокувати будь-яке рішення...

В майбутньому це стане неможливим, тому що питання вирішуватиметься кваліфікованою більшістю голосів, і я думаю, що набереться достатня більшість для того, щоб ввести безвізовий режим для росіян в 2010 році", - цитує РосБізнесКонсалтинг.