Ющенко про ЄС, енергетику і 18 грудня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що 18 грудня в Загребі під час засідання Ради міністрів ЄС буде прийнято позитивне рішення щодо приєднання України до договору про Енергетичне співтовариство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив учора в Луцьку під час зустрічі з викладачами та студентами Волинського національного університету імені Лесі Українки.

«18 грудня, я переконаний, Україна стане членом Європейського енергетичного співтовариства», - сказав Президент.

Загалом він відзначив суттєвий прогрес, досягнутий Україною протягом останніх 4-х років на шляху до євроінтеграції. Йдеться про політичне рішення щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Президент констатував, що значну роботу зроблено в питанні створення зони вільної торгівлі. «Сьогодні три чверті цих перемовин ми пройшли», - сказав він.

На думку Президента, вже за кілька місяців питання створення зони вільної торгівлі буде вирішено. «Ми йдемо нормальною дорогою європейського порозуміння», - сказав він.