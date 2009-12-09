Кількість жертв пожежі в «Хромой лошади» зросла до 120 чоловік

Кількість жертв пожежі в нічному клубі «Хромая лошадь» у Пермі збільшилася до 120 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії по Пермському краю.

«У ніч з 8 на 9 грудня померли двоє людей, які постраждали на пожежі в кафе «Хромая лошадь», - йдеться в повідомленні.

На сьогодні в лікарнях знаходяться ще 112 постраждали при пожежі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 грудня сталася пожежа в пермському нічному клубі "Хромая лошадь". За даними слідства, від одного з феєрверків зайнялася солом`яна підвісна стеля, в приміщенні майже миттєво поширився дим, незабаром згасло світло. У той момент у клубі було близько 250 чоловік. Серед загиблих і потерпілих - по одному громадянину України.