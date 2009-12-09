Снігопади у США: синоптики попереджають про замети до 4,5 метра

П`ять чоловік загинули внаслідок сильних снігопадів і ожеледі в західних і центральних штатах США.

Як передає ІТАР-ТАСС , двоє людей загинуло у вівторок внаслідок ДТП в штаті Нью-Мексика, а в понеділок троє людей стали жертвами негоди в інших штатах.

Різке похолодання і снігопади обрушилися на західні і центральні штати США в понеділок. За неповні дві доби товщина сніжного покриву в ряді районів склала майже 1 метр. Синоптики попереджають, що супроводжуючий снігопади сильний вітер, пориви якого досягають 80 кілометрів за годину, може намітати замети заввишки від 2 до 4,5 метра. Через негоду в ряді районів закриті школи та урядові установи.

Усього негодою охоплено 17 штатів. На деяких федеральних і місцевих автомагістралях утворилися багатокілометрові пробки.

Разом з тим потужний циклон приніс у південні штати США проливні дощі. За добу тільки в Луїзіані випало 10 сантиметрів опадів, що спричинило повені в деяких районах штату.