США дадуть бідним країнам гроші на пристосування до зміни клімату

США надаватимуть фінансову допомогу бідним державам світу, яка дозволить їм пристосуватися до зміни клімату.

Як передає «Газета.ру», таку заяву зробив представник уряду США Тодд СТЕРН, який очолює американську делегацію на переговорах про зміну клімату в Копенгагені.

Разом із цим США своєї провини в глобальному потепленні не визнають і не хочуть, щоб їхні гроші сприймалися як компенсація за декілька сторіч забруднення атмосфери вуглекислим газом, сказав Т.СТЕРН.

За його словами, США визнають свою роль у забрудненні навколишнього середовища, але не повинні відчувати провини за це.

У Копенгагені проходить Конференція ООН із клімату.