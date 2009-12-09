Генсек НАТО закликав скорочувати викиди вуглекислого газу

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН закликав світову спільноту сприяти скороченню викидів в атмосферу газів, що викликають парниковий ефект.

Як передає РІА «Новости», він зробив цю заяву у зв`язку з конференцією ООН з питань клімату, що проходить у Копенгагені, від учасників якої чекають досягнення принципової домовленості про укладення нової міжнародної угоди, що замінить Кіотський протокол, дія якого припиняється у 2012 році.

"Скорочення емісії вуглекислого газу повинно стати політичним пріоритетом для кожного уряду і промисловості в світі", - сказав А.РАСМУССЕН у відеозверненні, поширеному в середу прес-службою НАТО.

Генсек Північноатлантичного альянсу висловив сподівання, що учасники конференції в Копенгагені домовляться про угоду, яка "зобов`яже більше націй до амбітних цілей" (зі скорочення емісії парникових газів).

А.РАСМУССЕН підкреслив, що у разі підвищення рівня світового океану, це торкнеться двох третин населення Землі, які живуть в прибережних зонах, а підвищення температури призведе до проблеми нестачі води і виробництва продуктів у результаті засухи. Всі ці чинники, разом узяті, за словами генсека НАТО, призведуть до початку міграції людей із зон лиха.

Крім того, результатом кліматичних змін стане конкуренція за природні ресурси, територіальні суперечки і суперечки за землі сільськогосподарського призначення, а також продовольча криза.

"Я вважаю, що НАТО повинна відіграти важливу роль разом з іншими міжнародними організаціями, тому що нам потрібен форум, де ми на регулярній основі обговорюємо загрози безпеки і їх результати", - сказав А.РАСМУССЕН.

Він зазначив, що країни НАТО мають великий досвід і можуть надати партнерам альянсу допомогу в підготовці національних армій на випадок руйнівних ураганів, повеней і переміщення населення.

"Більш ніж коли-небудь ця проблема (кліматичних змін) вимагає міжнародної співпраці на всіх рівнях. НАТО, з свого боку, готове зробити від неї залежне", - заявив А.РАСМУССЕН.