У Москві почали замерзати банкомати

Банкомати багатьох великих російських банків, зокрема Сбербанку, "ВТБ 24" і Альфа-банку, розташовані в Москві і Санкт-Петербурзі, перестали видавати гроші через дуже люті морози. Як пише газета "РБК daily", тільки у Сбербанку в Москві вишли з ладу 34 банкомати.

Як правило, з ладу виходять ті банкомати, які розташовані на вулиці, або між вуличними і внутрішніми дверима. У банкоматів замерзає механізм видачі грошей, тому фахівці банків встановлюють поряд з банкоматами обігрівачі. У Московському кредитному банку, крім того, поскаржилися на те, що через холод перестали працювати кардрідери.

Раніше декілька регіональних агентств повідомляли, що банкомати замерзають в кількох містах Росії. Так, неробочі банкомати були виявлені в Комі, у Владимирі і Єкатеринбурзі.

У Центральній частині Росії різко похолодало на початку поточного тижня. У Москві вже протягом декількох днів температура не перевищує мінус 20-24 градусів, в Санкт-Петербурзі - мінус 16-18 градусів. Згідно з прогнозами синоптиків, чекати підвищення температури варто на вихідних.

Лента.ру