Мільйони людей на сході Африки - у небезпеці: дощі не йдуть уже 6 років

09:22, 17 грудня 2009
Світ
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Кенія, Сомаліленд і Ефіопія

Мільйони жителів північної Кенії, Сомаліленда і Ефіопії знаходяться в небезпеці через безперервну засуху - дощі в регіоні практично не випадали впродовж останніх шести років.

Про це заявила міжнародна гуманітарна організація Oxfam, передає Бі-Бі-Сі.

Критичною ситуація стала після того, як у листопаді не розпочався сезон дощів.

 

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