Мільйони людей на сході Африки - у небезпеці: дощі не йдуть уже 6 років
09:22, 17 грудня 2009Світ
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Кенія, Сомаліленд і Ефіопія
Мільйони жителів північної Кенії, Сомаліленда і Ефіопії знаходяться в небезпеці через безперервну засуху - дощі в регіоні практично не випадали впродовж останніх шести років.
Про це заявила міжнародна гуманітарна організація Oxfam, передає Бі-Бі-Сі.
Критичною ситуація стала після того, як у листопаді не розпочався сезон дощів.
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