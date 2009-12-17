З піратського полону звільнили 7 українців

З піратського полону звільнено балкер Delvina і 7 українців, які перебували у складі екіпажу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ.

За його словами, сьогодні близько 17.30 Службою зовнішньої розвідки України у взаємодії з відповідними органами державної влади України та іноземними партнерами завершено реалізацію комплексної розвідувальної операції зі сприяння судновласнику у процесі звільнення балкера MV Delvina, захопленого 5 листопада цього року. У складі екіпажу судна - 7 громадян України та 14 громадян Філіппін.

За словами М.МАЛОМУЖА, відповідно до розробленого та реалізованого плану, сьогодні на балкер піратам було доставлено повітряним шляхом узгоджену суму викупу - 3,5 млн. доларів США, хоча на першому етапі вони вимагали 7 млн. Після одержання і розподілу коштів пірати залишили судно.

Як зазначив М.МАЛОМУЖ, попередньо здійснено відповідну ідентифікацію членів екіпажу балкера.

Також СЗР надала допомогу представникам грецької компанії-оператора Meadwav Shipping в установлені та підтримці зв’язку зі штаб-квартирою військо-морської операції ЄС «Аталанта» для організації взаємодії у здійсненні дозаправлення судна пальним та його охорони.

Як зазначив керівник СЗР, після звільнення балкер перебуватиме під охороною одного з військових кораблів, що беруть участь в операції «Аталанта», - корабля ВМС Німеччини «Бремен», який супроводжуватиме судно до Момбаси. У цьому місті MV Delvina буде забезпечена паливно-мастильними матеріалами, продуктами харчування, питною водою тощо.

Також вживаються заходи із запобігання повторного захоплення піратами цього судна.

Фізичний та моральний стан членів екіпажу задовільний.

Водночас М.МАЛОМУЖ зазначив, що під час переговорів про звільнення MV Delvina судновласник, на відміну від свого колеги, якому належить «Аріана», діяв активніше, рішучіше, у повній взаємодії з українськими спецслужбами, МЗС, іншими органами.