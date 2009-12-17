"Аріана" досі стоїть без пального

Станом на 17 грудня на борту звільненого з піратського полону судна «Аріана» серед членів екіпажу немає осіб, які потребують екстреної медичної допомоги.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ, посилаючись на дані військового лікаря корабля ВМС США, який провів огляд членів екіпажу балкера, засвідчивши, що «стан їх здоров’я стабільний».

В той же час М.МАЛОМУЖ зазначив, що судно продовжує перебувати під охороною військового корабля ВМС США «Pinckny», який знаходиться на відстані 4 миль від балкера.

В той же час озброєні американські військові не мають права залишатися на борту «Аріани» постійно, оскільки влада Мальти не надала такого дозволу, адже судно перебуває під прапором цієї країни.

Крім того, екіпаж "Аріани” забезпечений продуктами харчування, питною водою та медикаментами з боку військовослужбовців «Pinckny».

На даний час український екіпаж здійснює ремонтні роботи у машинному відділені і підготовку судна до подальшого морського переходу, очікуючи буксирне судно з пальним для заправки «Аріани».

Як зазначив М.МАЛОМУЖ, 16 грудня з порту Момбаса (Кенія) до «Аріани» вийшов буксир «Соланд». Очікується, що орієнтовно через 3-4 дні заправник дійде до балкера, завантажить його пальним, після чого «Аріана» продовжить свій рейс.

Водночас, на уточнююче запитання, куди саме прямуватиме корабель, М.МАЛОМУЖ не дав однозначної відповіді, зазначивши, що це питання поки що не підлягає розголошенню. Разом з тим, він зазначив, що за «прогнозами, корабель повинен прибути в морський порт перед Новим роком, але зараз не можу сказати в який».

В контексті сказаного М.МАЛОМУЖ підкреслив, що Президент України дав вказівку українським спецслужбам забезпечити доставку екіпажу «Аріани» всіма можливими засобами в Україну, «щоб вони могли зустріти Новий рік в родинах».

На запитання, чи продовжить «Аріана» свій курс за маршрутом, який було визначено судновласником, М.МАЛОМУЖ сказав, що між командою та судновласником «було прийнято консолідоване рішення, що вони (екіпаж) не залишать судно».

В контексті цього М.МАЛОМУЖ пояснив, що в разі, якщо екіпаж порушить цю угоду, то це не піде на користь його іміджу, в тому числі в питанні, що стосується заробітної плати та подальшого працевлаштування.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня судно "Аріана" було звільнене після 8 місяців перебування в полоні у піратів Сомалі. У заручниках у піратів були 24 моряки, в тому числі жінка, яка на 5-му місяці вагітності втратила дитину. За звільнення «Аріани» та українських громадян судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.