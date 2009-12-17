Європарламент підтримав продовження санкцій проти Білорусі на один рік до жовтня 2010 року разом з призупиненням заборони на в’їзд до країн-членів ЄС ряду високопосадовців Білорусі на той самий термін.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні депутатами Європарламенту на сесії в Страсбурзі.

У документі, підтриманому більшістю депутатів, зазначається, що більше має бут зроблено керівництвом Білорусі для гарантування свободи ЗМІ, здійснення реформ виборчого законодавства, скасування смертної кари.

Крім того, депутати звернули увагу на те, що ніякого значного прогресу в області прав людини та фундаментальних свобод в останній час зроблено не було. При цьому, Європарламент звернув увагу на відмову уряду Білорусі у реєстрації політичних партій, таких як Білоруська християнсько-демократична, неурядових громадських організацій (зокрема, організації “Вясна”), незалежних медіа (телеканала “Белсат”).

Водночас депутати звернули увагу на те, що Мінськом було зроблено кілька помітних позитивних сигналів, зокрема, звільнення певної кількості політичних в’язнів, надання права на розповсюдження двом незалежним газетам, конструктивна та активна участь Білорусі у “Східному партнерстві”.

Депутати також наголосили, що Парламентська Асамблея ЄС - країни-східні сусіди (Євронест) могла б стати одним з найефективніших каналів для посилення зв’язків між ЄС та Білоруссю, але, разом з тим, додали, що Білорусь буде запрошена до участі в цій Асамблеї тільки лише після проведення вільних і чесних виборів. Європарламент також висловив переконання в тому, що чинна угода про партнерство та співробітництво між ЄС та Білоруссю від 1997 року може бути розблокована лише після виконання Білоруссю необхідних політичних реформ.

Депутати висловили переконання в тому, що для скасування санкцій Білорусь має дозволити вільну реєстрацію та діяльність політичним партіям та неурядовим громадським організаціям, охороняти свободу віросповідання, створити сприятливі умови для діяльності неурядових громадських організацій та незалежних медіа, поважати права національних меншин.

Європарламент попросив Єврокомісію підготувати проект рекомендацій щодо можливого схвалення угоди про спрощення візового режиму та угоди про реадмісію з Білоруссю, а також попросив Комісію та Раду ЄС розглянути можливість зменшення вартості віз для Білорусі та спрощення процедур їх оформлення.

Депутати Європарламенту також закликали Білорусь негайно запровадити мораторій на застосування смертної кари з подальшим її скасуванням.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Рада міністрів ЄС схвалила рішення продовжити на один рік санкції проти офіційного Мінська до жовтня 2010 року. Одночасно, ЄС вирішив призупинити на цей самий період дію заборони на в’їзд до ЄС високопосадовцям Білорусі, що не були особисто причетні до зникнень людей у 1999-2000 роках.