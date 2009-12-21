Палестинці обіцяють не стріляти по Єгипту

Глава МВС сектора Газа Фатхі Хаммад пообіцяв запобігти стрілянині з боку палестинців у бік єгипетських робітників, які будують сталеву стіну на кордоні з палестинським анклавом, повідомляє в неділю радіо Аль-Кудс.

Минулої суботи єгипетська влада оголосила надзвичайний стан на кордоні з сектором Газа. Це сталося після того, як невідомі вдруге відкрили вогонь у бік робочих, які встановлюють підземний бар`єр, заглиблений на 20-30 метрів. Він повинен перекривати контрабандистські тунелі, по яких анклав всупереч режиму блокади одержує всілякі товари і зброю.

"Уряд (сектора Газа) підтверджує, що захищатиме безпеку Єгипту, і в цьому відношенні перебуває в контакті з єгипетською владою", - сказав Хаммад, який поцікавився у єгипетських колег "новим будівництвом" на кордоні.

Проте єгипетська влада відмовляється підтверджувати або спростовувати факт будівництва підземної стіни, хоча в інтерв`ю газеті аль-Ахрам аль-Арабі, оприлюдненому напередодні, міністр закордонних справ АРІ Ахмед Абуль Гейт заявив, що його країна зміцнює безпеку в прикордонних районах.

"Чи це стіна, датчики або прослуховуючі пристрої, важливим є те, що єгипетська територія повинна бути захищена", - наводить слова міністра РІА "Новости".

Під палестино-єгипетським кордоном проходять сотні підземних ходів, які мають ключове значення для економіки сектора Газа. Півторамільйонний анклав, керований ісламістським рухом ХАМАС, три роки живе в умовах жорстких санкцій, введених Ізраїлем і підтриманих Єгиптом.