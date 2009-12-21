Уго Чавес перейменував найвищий у світі водоспад

Президент Венесуели заявив у неділю, що водоспад Анхель (Angel), розташований на території штату Болівар на півдні країни, відтепер повинен називатися Чурум Меру (Churum Meru), повідомляє місцева газета Universal.

Чавеса обурило, що Анхель носить ім`я американського льотчика Джиммі Енджела (Jimmy Angel), завдяки якому водоспад в 1930-х роках здобув широку популярність у світі.

"Якщо ми і далі прийматимемо це, ми тим самим визнаємо, що на цій землі ніколи ніхто не жив. Що він (Енджел) був першим, хто туди прийшов, і тому водоспад називається Анхель. Ми повинні змінити це ім`я", - заявив венесуельський лідер і додав, що відтепер всі, "хто йде слідом за ним, повинні називати водоспад Чурум Меру і ніяк інакше.

Анхель, який корінне населення цих місць називає Kerepakupai meru, а також Churun meru - найвищий водоспад в світі. Його висота - 980 метрів, висота падіння води - 807 метрів.

Рішенням ЮНЕСКО найвищий водоспад був 1994 року внесений до переліку об`єктів Світової спадщини.

РІА "Новости"