Знайшли викрадений з воріт Освенціма напис Arbeit Macht Frei

У Польщі поліція виявила викрадену минулого тижня з воріт колишнього нацистського табору смерті «Освенцім» металевий напис Arbeit Macht Frei (Праця робить вільним).

Як повідомляє радіо «Свобода», за даними поліції, напис, розрізаний на три фрагменти, був виявлений на півночі Польщі. Затримано п`ятьох підозрюваних у її викраденні. Про інші подробиці поки не повідомляється.

Напис на воротах Освенціма, де в роки Другої світової війни були убиті і замучені більше мільйона осіб, став одним з символів Холокосту. Його викрадання засудили офіційні особи Польщі та інших країн, представники єврейських організацій