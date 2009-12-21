Піраньї покусали десятки відпочиваючих на пляжі в Бразилії
08:37, 21 грудня 2009Світ
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Рибам сталева сітка - не перешкода
Десятки відпочиваючих на пляжі в бразильському штаті Сан-Паулу були покусані піраньями.
Подія викликала паніку, повідомили РІА «Новости» в рятувальній службі.
Інцидент стався у вихідні на побережжі річки Тієте в містечку Убарана. Відпочиваючі дістали болючі укуси пальців рук і ніг. Точна кількість потерпілих уточнюється. Пожежники евакуювали з пляжу всіх відпочиваючих.
Такі інциденти, кажуть місцеві жителі, трапляються щороку. Приміром, у жовтні минулого року від укусів піраній постраждали 15 чоловік. Намагаючись захистити відпочиваючих від піраній, акваторію пляжу обгородили сталевою сіткою. Але це не допомагає: хижі риби, за словами рибалок, просто перестрибують через неї, зазначає NEWSru.
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