Піраньї покусали десятки відпочиваючих на пляжі в Бразилії

Десятки відпочиваючих на пляжі в бразильському штаті Сан-Паулу були покусані піраньями.

Подія викликала паніку, повідомили РІА «Новости» в рятувальній службі.

Інцидент стався у вихідні на побережжі річки Тієте в містечку Убарана. Відпочиваючі дістали болючі укуси пальців рук і ніг. Точна кількість потерпілих уточнюється. Пожежники евакуювали з пляжу всіх відпочиваючих.

Такі інциденти, кажуть місцеві жителі, трапляються щороку. Приміром, у жовтні минулого року від укусів піраній постраждали 15 чоловік. Намагаючись захистити відпочиваючих від піраній, акваторію пляжу обгородили сталевою сіткою. Але це не допомагає: хижі риби, за словами рибалок, просто перестрибують через неї, зазначає NEWSru.