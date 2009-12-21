На вокзалі Загреба поїзд врізався в бетонну огорожу

Приміський потяг Сісак-Загреб врізався в бетонну огорожу і зійшов з колії на центральному вокзалі хорватської столиці, повідомляє Лента.руз посиланням на B92.

Состав з одного пасажирського вагону і електровоза не зумів вчасно зупинитися на своїй кінцевій станції, внаслідок чого локомотив врізався в бетонну огорожу глухого кута. ЗМІ повідомляють різні дані про потерпілих - від 52 до 60 чоловік.

За даними AFP, тяжкі поранення дістали двоє пасажирів. Тим часом, місцеві джерела наводять повідомлення про сімох тяжко поранених, четверо з яких зараз готують до операції.

Хорватський сайт Javno уточнює, що інцидент стався в понеділок, 21 грудня, о 05.26 ранку за місцевим часом (06.26 за київським). Щоденний потяг віз у столицю працівників з передмістя. Повідомляється також, що до станції Загреб состав благополучно зупинявся на всіх 11 проміжних зупинках.

За попередніми даними, озвученими в ефірі хорватського телебачення, причиною відмови гальм стали аномально низькі для Хорватії температури. У момент інциденту стовпчик термометра в Загребі опустився до мінус 17 градусів за Цельсієм.

Це не перша аварія на залізницях Хорватії за останній рік. У липні неподалік Спліта зійшов з колії пасажирський потяг, внаслідок чого загинуло п`ятеро і було поранено не менше 40 чоловік. Тоді причиною аварії була названа деформація рейок через спеку: в момент аварії температура повітря в Спліті становила 34 градуси за Цельсієм.