ЄС не підтримує нікого з кандидатів у президенти України

Європейський Союз не підтримує жодного кандидата на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

Він зазначив, що «ми надзвичайно зацікавлені у вільних і чесних виборах в Україні”. При цьому він підкреслив, що в Україну направлено місію для спостереження за виборами.

Є.БУЗЕК також наголосив на тому, що ЄС дуже зацікавлений у ключових економічних реформах в Україні. За його словами, «ми готові співпрацювати з Україною в питаннях енергетичної безпеки як у сфері інвестицій, так і в інших секторах».

За словами президента Європарламенту, для співпраці дуже важливо, коли «існує розуміння політичної ситуації».

Є.БУЗЕК наголосив, що його візит до України є одним із перших на посаді голови Європейського парламенту. «Я приїхав в Україну з сигналом солідарності, знаючи про всі складнощі, які сьогодні існують в Україні, так само як і в інших країнах Євросоюзу, у зв’язку з кризою», - сказав Є.БУЗЕК.