Російський прикордонник перейшов до Грузії

Російський військовослужбовець залишив військову частину в Цхинвалі й попросив владу Грузії надати йому статус біженця.

«25-річний російський солдат Віталій ХРИПУН, який втік із розташованої в Цхинвалі військової частини, попросив владу Грузії надати йому статус біженця», - повідомляє Грузія Online.

За інформацією видання, В.ХРИПУН заявив журналістам у Міністерстві у справах біженців і розселення Грузії, що залишив Цхинвалі сьогодні й вдячний владі Грузії за те, що вона дала йому можливість отримати статус біженця. Причиною втечі з військової частини він назвав свої політичні погляди й зазначив, що йому було дуже важко прийняти таке рішення.

За заявою начальника служби у справах біженців і репатріації, статус біженця буде надано В.ХРИПУНУ протягом 4 місяців.

Водночас, як повідомляє РІА “Новости”, прикордонне управління ФСБ Росії в Південній Осетії перевіряє інформацію про затримання на території Грузії російського прикордонника-контрактника В.ХРИПУНА.

«За інформацією, що надійшла від грузинської сторони, в районі села Переві Джавського району Республіки Південна Осетія було затримано прапорщика прикордонного управління ФСБ Росії в республіці ХРИПУНА Віталія Вікторовича», - уточнили в прикордонному управлінні. За цими даними, «грузинська сторона була готова здійснити передачу затриманого, проте потім перенесла передачу на невизначений час».

В.ХРИПУН, уточнили в управлінні, "в ніч з 20 на 21 грудня дійсно перебував у складі прикордонного наряду в районі населеного пункту Переві". Зараз компетентні органи ведуть розгляд, уточнюють обставини події.

За попередніми даними, В.ХРИПУН - уродженець Полтавської області, прибув для проходження служби за контрактом до прикордонного управління ФСБ у Республіці Південна Осетія в грудні цього року.

Як повідомляв УНІАН, за цей рік це вже третій такий випадок. У січні російський солдат Олександр ГЛУХОВ також залишив військову частину в Ахалгорі, а в липні Дмитро АРТЕМЬЄВ втік із частини в селі Переві. Вони обидва попросили притулку в Грузії.

У червні 2009 року лейтенант Алік БЖАНІЯ, який раніше служив у Береговій охороні Грузії, втік із Грузії й попросив притулку в Росії. Грузинська сторона повідомляла, що А.БЖАНІЮ було звільнено зі служби за порушення дисципліни.